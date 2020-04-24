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Стрельба в Канаде. Трюдо выступает за жесткий контроль оружия

Стрельба в Канаде. Трюдо выступает за жесткий контроль оружия - Фото
Джастин Трюдо (Фото: Adrian Wyld/EPA)
24.04.2020, 08:30

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что важно усиливать контроль за оружием в стране

Правительство Канады намерено в ближайшее время сделать более жестким национальное законодательство относительно владения оружием. Об этом во время пресс-конференции в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Укринформ.

"Что касается законодательства о контроле оружия, то мы приняли твердое обязательство быстро двигаться в этом вопросе. Мы были в шаге от вынесения законодательства на рассмотрение парламента перед тем, как в его работе был объявлен перерыв из-за COVID-19. Теперь мы ищем правильное время и способ воплотить это", - отметил Трюдо.

По его словам, первым законопроектом, вероятно, будет полное запрещение владения наступательным оружием.

"Мы и далее будем думать над тем, как обеспечить безопасность канадцев в разных населенных пунктах, собственных домах и по всей стране", - отметил премьер-министр.

Он считает, что недавняя кровавая стрельба в провинции Новая Шотландия стала еще одним напоминанием о важности строгого контроля за огнестрельным оружием.

"Трагедия в Новой Шотландии обращает внимание, насколько важно усиливать контроль за оружием в этой стране, и мы сделаем это в надлежащее время", - подчеркнул Трюдо.

  • 20 апреля в Канаде в провинции Новая Шотландия произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 16 человек, в том числе сотрудница полиции. 

 

Арина Толина
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оружие стрельба канада Джастин Трюдо COVID-19 Новая Шотландия
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