Суд США продолжит рассмотрение дела о финансах Трампа в марте

Дональд Трамп (Фото: Shawn Thew/EPA)

Верховный суд США постановил отложить до марта 2020 года разбирательство, связанное с выдачей финансовых документов президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Окончательное решение предполагается принять до конца июня, сообщил суд 13 декабря.

6 декабря Верховный суд приостановил выдачу демократам в Конгрессе налоговых документов Трампа до 13 декабря.

По решению апелляционного суда Нью-Йорка немецкий Deutsche Bank и американский Capital One Financial Corp должны передать двум комитетам Конгресса США связанные с корпорацией The Trump Organization материалы. В мае суд в Нью-Йорке отклонил иск Трампа и членов его семьи, пытавшихся запретить передачу данных документов.

В апреле комитеты Палаты представителей по разведке и финансам направили Deutsche Bank и ряду других кредитных учреждений повестки в рамках расследования дела о финансах Трампа.

Речь шла о подозрениях в возможном влиянии иностранных субъектов, в том числе России, на президента США, членов его семьи или помощников. В ответ Трамп и члены его семьи обратились в суд с предупредительным иском к Deutsche Bank, назвав требование Палаты представителей попыткой вторжения в частную сферу и бизнес главы государства с целью нанести политический ущерб.

17 декабря сообщалось , что Комитет по разведке Сената США получил доклад экспертов из Оксфордского университета и аналитической компании Graphika, в котором речь идет о "прямых доказательствах" вмешательства России в выборы президента США в 2016 году

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