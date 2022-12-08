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Суд в Норвегии оправдал сына соратника Путина, его обвиняли в незаконном запуске дрона

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 21:04
Суд в Норвегии оправдал сына соратника Путина, его обвиняли в незаконном запуске дрона - Фото
Иллюстративное изображение (фото – Facebook DroneUA)

Норвежский суд снял с Андрея Якунина, сына российского олигарха Владимира Якунина, обвинение в нарушении запрета для россиян управлять дронами на территории страны. Об этом сообщает Associated Press

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Окружной суд Норд-Тромс и Сенья пришел к выводу, что управление беспилотником в качестве хобби не подпадает под действие санкций.

В феврале 2022 года Управление гражданской авиации Норвегии запретило гражданам России пилотировать в Норвегии самолеты и беспилотные устройства. Также закон запрещает зарегистрированным и эксплуатируемым в России самолетам приземляться, взлетать или пролетать над Норвегией. Норвегия приняла эту норму в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Андрей Якунин – гражданин РФ и Британии, проживающий в Италии, был арестован в Хаммерфесте 17 октября за то, что запускал дроны со своей яхты в районе Шпицбергена. Обвинение требовало для него заключения на 120 суток и  обжаловало вынесенный приговор.

Сергій Бережний
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суд дрон беспилотник норвегия Андрей Якунин
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