Суд в Норвегии оправдал сына соратника Путина, его обвиняли в незаконном запуске дрона
Норвежский суд снял с Андрея Якунина, сына российского олигарха Владимира Якунина, обвинение в нарушении запрета для россиян управлять дронами на территории страны. Об этом сообщает Associated Press.
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Окружной суд Норд-Тромс и Сенья пришел к выводу, что управление беспилотником в качестве хобби не подпадает под действие санкций.
В феврале 2022 года Управление гражданской авиации Норвегии запретило гражданам России пилотировать в Норвегии самолеты и беспилотные устройства. Также закон запрещает зарегистрированным и эксплуатируемым в России самолетам приземляться, взлетать или пролетать над Норвегией. Норвегия приняла эту норму в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.
Андрей Якунин – гражданин РФ и Британии, проживающий в Италии, был арестован в Хаммерфесте 17 октября за то, что запускал дроны со своей яхты в районе Шпицбергена. Обвинение требовало для него заключения на 120 суток и обжаловало вынесенный приговор.
- 16 октября сообщалось, что норвежская полиция арестовала россиянина, который запустил беспилотник над аэропортом Тромсе.
- 17 октября число задержанных в Норвегии за такое нарушение россиян достигло шести.
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