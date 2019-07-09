Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп нарушил Первую поправку, заблокировав своих критиков в Twitter. Федеральный апелляционный суд сегодня подтвердил соответствующее решение нижестоящего суда, сообщает The Verge.

Первую поправка в Конституции США гарантирует, что Конгресс не будет ограничивать свободу слова, религии, мирных собраний и право народа обращаться к правительству.

Несколько пользователей Twitter, которые были заблокированы Трампом, подали иск в 2017 году, утверждая, что их конституционное право взаимодействовать с официальными лицами в публичном пространстве было нарушено.

Спор перерос в дискуссию о том, является ли учетная запись Трампа, которой он управлял до того, как стать президентом, частным или официальным аккаунтом.

В прошлом году суд низшей инстанции установил, что Трамп использовал эту учетную запись в официальном качестве и что блокирование пользователей было неконституционным ограничением свободы слова.

В июне Twitter удалил 4 800 учетных записей, предположительно, связанных с Ираном и Россией.