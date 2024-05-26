Сунак предложил вернуть воинскую обязанность в Британии, отмененную более 60 лет назад

Консервативная партия Великобритании заявила о необходимости вернуть службу в армии для 18-летних

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Премьер-министр Риши Сунак объявил, что страна уже в 2025 году вернется к всеобщей воинской обязанности в случае победы на выборах возглавляемой им Консервативной партии, пишет BBC.

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Согласно плану консерваторов, значительно уступающих популярности лейбористам, у 18-летних британцев будет выбор: пойти на год в армию или волонтерить раз в месяц (25 дней в году) в своей общине вместе с пожарными, полицией или медицинской службой.

Сунак сказал, что такой шаг поможет молодым людям приобрести полезные навыки, научиться чему-то новому и приносить пользу обществу и стране. Также консерваторы считают, что их план снизит безработицу и уровень преступности среди молодежи.

В Лейбористской партии, являющейся фаворитом выборов, раскритиковали план консерваторов. Ее представитель сказал, что "тори сократили вооруженные силы до наименьшего размера со времен Наполеона", а теперь ищут выход из ситуации и хотят решить проблему за счет 18-летних.

Либеральные демократы тоже подвергли критике Консервативную партию. Их представитель Ричард Форд сказал, что когда-то вооруженные силы Великобритании вызывали зависть по всему миру, а консерваторы их "уничтожили".

Обязательная служба в армии в Великобритании была отменена в 1960 году. В 2015 году принц Гарри высказался за возвращение национальной службы, заявив, что армия была для него полезна.

Сокращения в британской армии привели к тому, что ее численность уменьшилась с более чем 100 000 в 2010 году до 73 000 по состоянию на начало 2024-го.