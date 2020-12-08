Сваха с искусственным интеллектом. В Японии хотят повысить рождаемость необычным способом

Власти Японии придумали, как решить проблему низкой рождаемости в стране. По их мнению, причина кроется в том, что люди перестали знакомиться друг с другом, а исправить ситуацию может помочь специальная "сваха", обладающая искусственным интеллектом, пишет BBC.

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Со следующего года японское правительство будет финансировать все проекты и стартапы, которые планируют использовать или уже используют искусственный интеллект для объединения людей. Таким образом, искусственные "свахи" будут помогать жителям страны встретить свою любовь.

В прошлом году число новорожденных в Японии упало до рекордно низкого для страны уровня – в стране восходящего солнца родилось меньше 865 000 малышей.

Некоторые из существующих приложений уже предлагают услуги по поиску партнеров – причем, фильтры поиска можно настроить с учетом желаемого возраста и дохода партнера, но в целом отрасли еще есть куда развиваться, уверены чиновники. Например, в обязательные критерии отбора стоит включить категории "хобби" и "ценности".

В мае 2020 года Tinder достиг рекордной популярности и запустил видеочаты.

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Дарья Мостовая

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