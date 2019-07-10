Сверхудаленному 42-летнему зонду Voyager 2 продлили "жизнь"

Стрелкой показан прибор, которому отключили обогрев (иллюстрация: NASA)

Чтобы максимально продлить срок службы межпланетного автоматического зонда Voyager 2, который летит в космосе уже почти 42 года и недавно вышел за пределы Солнечной системы, специалисты NASA вынуждены отключать обогрев отдельных его узлов - по мере приоритетности. Таким образом можно продлить "жизнь" аппарата еще на несколько лет.

Из-за постепенного старения РИТЭГ (радиоизотопного термоэлектрогенератора), который работает на плутонии-238, а также деградации термопар, Voyager 2 ежегодно теряет примерно 4 Вт мощности.

Недавно для экономии энергии был отключен обогрев детектора космических лучей CRS, благодаря которому специалисты и выяснили, что зонд вышел за пределы гелиосферы.

В NASA гордятся, что даже после этого, когда температура CRS опустилась до -59°C, прибор все еще работает и передает данные на Землю. При наземных испытаниях его не проверяли при температуре ниже -45°C.

Кроме того, чтобы не утратить связь с зондом из-за старения его двигателей ориентации и возможного выхода их из строя в любой момент, в NASA решили не рисковать и переключить его на запасные. Резервный комплект не использовали с 1989 года.

"Вояджер-2" и "Вояджер-1" запустили в 1977 году. Их солнечные батареи на таком удалении от Солнца практически бесполезны, и система запитана от РИТЭГ. Обогреватели ныне работают на 60% от нормы. В NASA надеются, что с зондами можно будет поддерживать связь хотя бы до 2025 года. На "Вояджере-2" на один инструмент больше, чем у его "близнеца", и потому, как ожидается, он израсходует всю энергию первым.

5 ноября 2018 года Voyager 2 вышел в межзвездное пространство (пересек внешний край гелиосферы). Сейчас он находится на расстоянии более чем 18 млрд км от Земли. Сигнал в одну сторону идет 16 часов 41 минуту. Для сравнения: свет Солнца достигает поверхности Земли за 8 минут. Растояние от Земли и данные с "Вояджеров" можно посмотреть здесь.

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