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Световое шоу на глубине моря. Биологи показали организмы, светящиеся под водой – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 12:16
Световое шоу на глубине моря. Биологи показали организмы, светящиеся под водой – видео - Фото
Глубоководные организмы (Скриншот из видеозаписи)

Сотрудники научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей показали глубоководные организмы, которые излучают собственный свет. В морских глубинах можно увидеть живое световое шоу, утверждают ученые.

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Эта способность называется биолюминесценция. Свет исходит не от солнца, так как солнечный свет не может проникнуть на такую глубину. Свечение исходит от обитающих в морских глубинах организмов с помощью химической реакции.

Научный сотрудник MBARI Стив Хэддок и его команда работают над расшифровкой "секретного языка света" в морских глубинах. Работа его команды показала – биолюминесценция на самом деле довольно распространена на глубине.

Ученые говорят, что около трех четвертей живых организмов в толще воды могут "светиться". От зоопланктона до желе, рыб и кальмаров – глубоководные животные приспособились использовать свет различными способами.

При этом биолюминесценция относительно редко встречается на суше. Наиболее известными примерами "свечения" являются светлячки, светящиеся черви и грибы.

  • В Австралии в августе 2020 года ученые нашли многоножку, у которой насчитали рекордное количество ног – 1306: смотрите фото.
  • На севере Мьянмы обнаружили в куске янтаря небольшого краба, которому около 99-100 млн лет, что является рекордом среди таких десятиногих ракообразных.

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Оксана Житнюк
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