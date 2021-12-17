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Ученые обнаружили многоножку-рекордсмена: насчитали 1306 ног – фото

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17.12.2021, 13:33
Ученые обнаружили многоножку-рекордсмена: насчитали 1306 ног – фото - Фото
Многоножка Eumillipes persephone (фото - Scientific Reports)

В Австралии в августе 2020 года ученые нашли многоножку, у которой насчитали рекордное количество ног – 1306. Ранее ученые встречали подобное животное максимум с 750 ножками, пишет журнал Scientific Reports.

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Многоножку, которую назвали Eumillipes рersephone, обнаружили на 60 м под землей в буровой скважине во время разведки полезных ископаемых.

По словам ученых, у многоножки-рекордсмена нет глаз и пигментации, у нее сильно удлиненное тело. С помощью ловушек удалось обнаружить несколько молодых особей и сделать вывод, что они живут глубоко под землей.

Исследователи выявили, что миниатюрное животное в ширину составляет 0,95 мм, в длину – 95,7 мм, его тело разделено на 330 сегментов. У многоножки конусообразная голова с огромными усами и "клюв" для кормления.

Проанализировав несколько видов многоножек, ученые сделали вывод об анатомическом сходстве, но животное изменилось в результате эволюции сверхудлинения.

Итог исследования – взрослые особи Eumillipes persephone отличаются от других видов многоножек. У них однородный бледный скелет кремового цвета, отсутствует темная пигментация, нет продольных и поперечных полос, как у видов, обитающих на поверхности.

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Многоножка Eumillipes persephone (фото – Scientific Reports)

Многоножки имеют голову канонической формы, у них отсутствуют глаза, как у других видов, обитающих на поверхности.

Исследователи назвали многоножку Eumillipes рersephone в честь мифологической богини подземного мира Персефоны, которая изначально жила на поверхности, но была унесена Аидом в подземный мир.

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Яна Катасонова
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наука исследование открытие животное многоножка Eumillipes Persephone
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