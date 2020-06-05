Сюр. Трамп заявил о готовности вакцины от COVID-19, чиновники не комментируют

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже произвели 2 000 000 доз вакцины против коронавируса, которые "готовы к отправке", как только ученые выяснят, насколько это безопасно и эффективно. Об этом сообщает CNBC.

"Огромный прогресс достигнут в отношении вакцин, – сказал Трамп во время утренней пресс-конференции в пятницу, 5 июня, в Белом доме. – На самом деле, мы готовы начинать с точки зрения транспортировки и логистики. У нас готовы более двух миллионов доз, надо только пройти проверку безопасности".

Советник по здравоохранению Белого дома врач-инфекционист Энтони Фаучи, который участвует в работе по производству вакцины, отказался комментировать слова Трампа, сказав: "Я не слышал, чтобы он говорил это".

Отмечается, что представитель Белого дома переадресовал звонки в Министерство здравоохранения и социальных служб, которое перенаправило звонки обратно в Белый дом. Ни в одном из ведомств не прокомментировали слова Трампа.

В Forbes пишут, что Трамп не указал, какого кандидата-разработчика вакцину он имеет в виду, а также не уточнил сроки, когда американцы могут ее ожидать.

18 мая Moderna заявила об успешной I фазе клинических испытаний вакцины mRNA-1273: у добровольцев появились специфичные антитела.

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