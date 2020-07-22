Сюр. В гондолах Венеции будут перевозить меньше туристов из-за их лишнего веса

В Ассоциации гондольеров говорят, что не могут взвешивать своих пассажиров, поэтому просто уменьшили их допустимое количество в лодках

Гондольерв Венеции решили снизить допустимое количество человек, которых можно перевозить в одной лодке. Свое решение они объясняют тем, что туристы за последнее время растолстели, сообщает The Guardian.

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Раньше в туристических гондолах по городским каналам разрешалось катать одновременно шесть туристов, теперь эта цифра уменьшилась на одного человека. Коснулось новое правило и гондол, которые перевозят пассажиров через Гранд-канал - сейчас на борт будут брать не 14, а 12 желающх.

По словам президента Ассоциации гондольеров Венеции Андреа Балбей, туристы сейчас весят больше, чем в 2010 или 2015 году. В отличие от лифтов, в гондолах невозможно взвешивать пассажиров, поэтому "мы просто сократили их количество", отметил он, подчеркнув, что при перегрузе лодки в нее начинает попадать вода.

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Дарья Мостовая

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