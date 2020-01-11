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Сюр. В Госдуме говорят, что США спровоцировали Иран сбить Boeing

Сюр. В Госдуме говорят, что США спровоцировали Иран сбить Boeing - Фото
Юрий Швыткин (скриншот с видео)
11.01.2020, 15:10

Российский депутат не уточнил, ответом на какие именно действия США является пуск Ираном ракеты по гражданскому лайнеру

Зампредседателя комитета по обороне Госдумы РФ Юрий Швыткин заявил: в Госдуме считают, что на ракетный удар по пассажирскому Boeing 737 иранских военных спровоцировали США. Об этом сообщает РИА Новости.

"Конечно же, мы осуждаем как действия США, так и действия Ирана в этой части... но должны помнить, что спровоцировали Иран на ответный удар Соединенные Штаты Америки", - сказал Швыткин, не уточнив, ответом на какие именно действия США является пуск ракеты по гражданскому лайнеру.

При этом он убежден, что эти "действия США определенно не соответствуют нормам современного международного права".

"То, что Иран сбил украинский Boeing - это не позиция государства Иран, а частная ошибка одного из лиц... Неправильно нажал ту же кнопку, пуск произвел неправильно", - сказал Швыткин.

Как известно, украинский авиалайнер был сбит через несколько часов после начала ракетных ударов Ирана по целям США в Ираке.

Ранее сегодня агентство Associated Press сообщило, что иранские военные из Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приняли самолет за "вражескую цель" после того, как он повернул в сторону "чувствительного военного центра".

Авиационный эксперт, главный редактор Airlineratings.com Джеффри Томас раскритиковал версию о "несчастном случае".

 

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США Иран самолет boeing госдума рф
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