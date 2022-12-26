Тайвань сообщает о крупнейшем вторжении самолетов Китая в его зону ПВО

Правительство Тайваня заявило, что 71 самолет ВВС Китая, включая истребители и беспилотники, вошли в опознавательную зону противовоздушной обороны Тайваня за последние 24 часа, что стало крупнейшим зарегистрированным вторжением на сегодняшний день. Об этом сообщает Reuters.

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43 китайских самолета пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную буферную зону между двумя сторонами.

Официальное Центральное информационное агентство Тайваня заявило, что это было крупнейшее вторжение китайских ВВС на сегодняшний день.

Китай, который называет Тайвань своей территорией, заявил, что в воскресенье провел "учения по нанесению ударов" в море и воздушном пространстве вокруг Тайваня в ответ на то, что он назвал провокацией со стороны острова и Соединенных Штатов.

В Тайване заявили, что своими учениями Пекин разрушает мир в регионе и пытается запугать тайваньский народ.

Высокопоставленный тайваньский чиновник сообщил агентству, что, по оценке Тайваня, Китай организовал военную "провокацию", чтобы выразить гнев по поводу нового оборонного бюджета США, в котором заложены средства на увеличение военной помощи Тайваню.

Чиновник сказал, что во время учений ВВС Китая проводили имитации атак на тайваньские и американские военные корабли.

В канцелярии президента Тайваня Цай Инвэнь заявили, что во вторник утром она созовет совещание высокого уровня по национальной безопасности, чтобы обсудить укрепление системы гражданской обороны острова, после чего состоится пресс-конференция, посвященная новым мерам гражданской обороны.

В заявлении не было подробностей, но Министерство обороны Тайваня заявило, что рассматривает возможность продления обязательной военной службы.

Согласно сообщению министерства, у берегов Тайваня также были обнаружены семь кораблей ВМС Китая.

Тайвань отправил неуказанный боевой самолет, чтобы предупредить китайские самолеты, в то время как ракетные системы следили за их полетом, сообщило министерство.

8 декабря командующий армией Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что катастрофа России в Украине может сдержать других потенциальных агрессоров, в том числе КНР в вопросе с Тайванем.

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Вадим Ребрина

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