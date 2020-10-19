Тектонические сдвиги на Ближнем Востоке. У Израиля и Бахрейна – дипломатические отношения

Бахрейн стал четвертой арабской страной и второй страной Персидского залива, установившей дипломатические отношения с Государством Израиль

Продолжается нормализация арабо-израильских отношений: вчера, 18 октября, Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Церемония с подписанием восьми документов состоялась в Манаме, сообщили пресс-службы МИД обеих стран.

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Со стороны Израиля совместное коммюнике об установлении дипломатических, мирных и дружественных отношений подписал глава Нацсовета безопасности Меир Бен Шаббат, Бахрейна – министр иностранных дел Абдель Латиф бен Рашед аз-Заяни. Медиатором процесса выступил министр финансов США Стивен Мнучин.

Семь меморандумов, пишут в МИД Израиля, касаются экономического сотрудничества, связи и почты, с/х, гражданской авиации, сотрудничества Минфинов и МИД стран, других областей, а также безвиза пока только для дипломатов.

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"Все три страны едины во взглядах на вызовы, угрозы и возможности, существующие в регионе. Мы верим, что такое развитие внесет вклад в будущее, в котором все народы и вероисповедания смогут жить вместе в духе сотрудничества и наслаждаться миром и процветанием, когда государства сосредоточены на общих интересах и построении лучшего будущего", – пишут в МИД Бахрейна.

13 августа 2020-го была достигнута договоренность между Израилем и ОАЭ: до тех пор дипотношения с Иерусалимом из арабских стран поддерживали только Египет и Иордания.

О потеплении отношений в паре Израиль-Бахрейн сообщил 11 сентября президент США Трамп.

Прорыв в нормализации арабо-израильских отношений стал возможен благодаря согласию Израиля приостановить реализацию плана по аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии.

Руководство Палестинской автономии резко осуждает нормализацию отношений арабского мира с Израилем, называя процесс со стороны арабских стран "ударом ножом в спину".

Евгений Пилипенко

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