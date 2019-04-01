Телефон Безоса сломали хакеры из Саудовской Аравии - СМИ

Фото: EPA

Телефон главы Amazon Джеффа Безоса взломали хакеры из Саудовской Аравии. Об этом заявил частный детектив Гэвин де Беккер, передает BBC.

Безос нанял детектива после того, как его начал шантажировать таблоид National Enquirer, угрожая опубликовать интимные фотографии миллиардера, украденные из его телефона.

Реклама

Сообщается, что де Беккер установил, что телефон Безоса взломали хакеры из Саудовской Аравии, и это связано с убийством оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Убийство широко освещало принадлежащее главе Amazon издание The Washington Post, которое писало о причастности властей Саудовской Аравии к преступлению.

"Наши детективы и несколько экспертов с большой уверенностью пришли к выводу, что саудовцы имели доступ к телефону Безоса и получили личную информацию", - заявил де Беккер.

Власти Саудовской Аравии пока не прокомментировала эти обвинения.

В начале года стало известно о разводе Безоса с 48-летней Маккензи Безос. National Enquirer тут же написала, что он якобы изменял жене с Санчес, и показала несколько фото с их встреч. Безос сообщил о шантаже 8 февраля. Как писали американские СМИ, руководитель таблоида National Enquirer Дэвид Пекер долгое время поддерживал тесные отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом, тогда как Безос с 2013 года является собственником газеты Washington Post, которую Трамп недолюбливает за публикации о себе.