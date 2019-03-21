Теракт в Новой Зеландии: запретят полуавтоматическое оружие

Фото: EPA

После нападения на мечети в Новой Зеландии премьер-министр страны Джасинда Ардерн сегодня, 21 марта, объявила о запрете на продажу полуавтоматического оружия и штурмовых винтовок. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Она также заявила о введении переходных мер, которые будут действовать до тех пор, пока соответствующие поправки в закон не вступят в силу.

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Будут изъяты из обращения приспособления для открытия автоматического огня, такие как скользящие приклады (способ повышения боевой скорострельности самозарядного оружия).

"Вскоре в Новой Зеландии будет запрещено любое полуавтоматическое оружие, которое было использовано при террористическом нападении", - сказала Ардерн.

19 марта 2019 года Ардерн поклялась никогда не произносить имя боевика, убившего 50 человек в мечетях города Крайстчерч.

15 марта произошла стрельба в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Число убитых достигло 50 человек, еще около 50 ранены. Подавляющее большинство погибших - жертвы расстрела в мечети Аль-Нур. Задержаны четверо подозреваемых, одна их них - женщина. Главным подозреваемым считается 28-летний австралиец, сторонник "превосходства белой расы" Брентон Таррант.