Теракт в центре Иерусалима. Автомобиль протаранил группу солдат

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В ночь на 6 февраля в Иерусалиме автомобиль влетел в группу солдат, которые переходили дорогу у Первой железнодорожной станции. Об этом сообщил пресс-секретарь израильской полиции, передает The Jerusalem Post.

Правоохранители полагают, что злоумышленник увидел военных и сознательно врезался в них, прежде чем скрыться с места происшествия. Автомобиль вскоре нашли у пригорода Вифлеема. Инцидент расследуют как теракт.

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Сообщается, что пострадали 15 военнослужащих. Один солдат был в критическом состоянии. После операции его состояние стабилизировалось, его жизни угроз нет. Еще 12 военных получили травмы легкой степени тяжести, двое – средней.

Также на месте инцидента работали психологи – они помогали оправиться от шока свидетелям нападения.

Справка. Между Израилем и рядом арабских государств и военизированных группировок идет давний исторический конфликт, предметом которого являются территориальные претензии. Он обострился после создания независимого государства Израиль в 1948 году, это вылилось в арабо-израильскую войну в 1948-49 годах и Шестидневную войну 1967 года. Сейчас одной из наиболее горячих точек региона является сектор Газа, который с 2007 года контролирует исламистская группировка ХАМАС.

С конца января Израиль наносит ответные удары по сектору Газа.

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