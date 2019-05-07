Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 06:31

Теракты на Шри-Ланке: все подозреваемые арестованы или мертвы

Теракты на Шри-Ланке: все подозреваемые арестованы или мертвы - Фото
Пресс-секретарь полиции Руван Гунасекера (фото - newsfirst.lk)

Силы безопасности Шри-Ланки заявили, что все причастные ко взрывам на Пасху наказаны

Реклама
Реклама

Все подозреваемые в терактрах на Шри-Ланке и связанные с атаками в пасхальное воскресенье либо арестованы, либо ликвидированы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

Силы безопасности также конфисковали материалы для изготовления бомб, предназначенные для будущих нападений.

Реклама

Власти Шри-Ланки заявили, что теракты были осуществлены двумя малоизвестными местными исламистскими группировками Джамаат ат-Таухид аль-Ватания (Национальное единение, NTJ) и Джаматей Миллату Ибрагим (JMI). В свою очередь международная сеть Исламское государство заявила о своей ответственности.

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще три взрыва. По официальным данным, на текущий момент погиб 359 человек и более 520 ранены. Среди погибших 45 детей, из них пятеро - иностранцы.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена увольняет руководителей всех силовых и разведывательных ведомств страны из-за того, что получили информацию о подготовке терактов и не уведомили его.

Смотрите также: Теракты на Шри-Ланке: погибли дети самого богатого человека Дании  

Отправить:
Распечатать:
Теги: терроризм, Шри-Ланка, ликвидация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 