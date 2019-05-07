Теракты на Шри-Ланке: все подозреваемые арестованы или мертвы

Пресс-секретарь полиции Руван Гунасекера (фото - newsfirst.lk)

Все подозреваемые в терактрах на Шри-Ланке и связанные с атаками в пасхальное воскресенье либо арестованы, либо ликвидированы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

Силы безопасности также конфисковали материалы для изготовления бомб, предназначенные для будущих нападений.

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Власти Шри-Ланки заявили, что теракты были осуществлены двумя малоизвестными местными исламистскими группировками Джамаат ат-Таухид аль-Ватания (Национальное единение, NTJ) и Джаматей Миллату Ибрагим (JMI). В свою очередь международная сеть Исламское государство заявила о своей ответственности.

21 апреля 2019 года на Шри-Ланке произошла серия взрывов в католических храмах во время пасхальной службы и в отелях. Позже прогремели еще три взрыва. По официальным данным, на текущий момент погиб 359 человек и более 520 ранены. Среди погибших 45 детей, из них пятеро - иностранцы.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена увольняет руководителей всех силовых и разведывательных ведомств страны из-за того, что получили информацию о подготовке терактов и не уведомили его.

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