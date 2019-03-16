Терезе Мэй поставили ультиматум по Brexit - Telegraph

Тереза Мэй (фото - EPA)

Британскому премьер-министру Терезе Мэй поставили ультиматум по Brexit. Как пишет The Telegraph, этот ультиматум, скорее всего, приведет к ее отставке.

По словам источников издания, политическое будущее Мэй под угрозой после провальных голосований в британском парламенте.

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Консерваторы могут поддержать сделку с Евросоюзом по Brexit, если Мэй досрочно уйдет в отставку. Она может покинуть пост в мае-июле, и тогда ее преемник начнет новую фазу переговоров, если выход Великоюритании из евросоюза отложится.

14 марта британские парламентарии проголосовали за обращение к ЕС с просьбой об отсрочке выхода из Евросоюза. 412 депутатов парламента поддержали это предложение. 202 проголосовали против.

При этом они и не поддержали предложение о проведении еще одного референдума по выходу из Евросоюза.

Премьер-министр заявила, что Brexit может быть отложен на три месяца, до 30 июня, если парламентарии поддержат соглашение на следующей неделе.