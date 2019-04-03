Террористы ИГ убили канадского геолога в Буркина-Фасо - Reuters

Бойцы противостоящих ИГ сил с флагом разбитых террористов (скриншот из видеозаписи)

В Буркина-Фасо боевики террористической сети Исламское государство похитили и убили геолога из Канады. Трагедия произошла еще в январе, сообщает со ссылкой на связанную с ИГ подпольную газету Аль-Наба агентство Reuters.

Тело пропавшего в этой африканской стране Кирка Вудмана нашли 16 января, спустя два дня после его похищения группой боевиков на руднике, принадлежащем компании Progress Minerals со штаб-квартирой в Ванкувере.

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Специалиста застрелили, а его тело бросили в пустынном районе, который, по данным властей Буркина-Фасо, находится под растущей угрозой со стороны исламистских боевиков.

В материале, посвященной "достижениям" ИГ в Мали, Нигере и Буркина-Фасо, подробно описана операция похищения и убийство канадца. Также там показано фото якобы его водительских прав.