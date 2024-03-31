The Telegraph: Армия Британии потеряла десятки единиц оружия и более 1000 компьютеров
Армия Великобритании с 2018 года потеряла несколько десятков единиц оружия. В их числе гранатометы, пулеметы и ракетные установки, а также более 1000 компьютеров, которые использовали руководители оборонных ведомств. Об этом сообщает The Telegraph.
Согласно официальным данным британских Вооруженных сил, были потеряны два пулемета общего назначения (GPMG), один из которых потерял Королевский флот в море. GPMG является важным оружием для британской пехоты, объясняет The Telegraph.
Также страна потеряла деактивированную российскую ракетную установку, до восьми винтовок SA-80, несколько пистолетов Glock, а также стрелковое оружие времен Первой и Второй мировых войн.
В общей сложности, отмечают журналисты, известно о по меньшей мере 30 случаях исчезновений или похищений вооружений с военных баз с 2018 года.
К примеру, с военной базы Коттесмор были похищены приборы ночного видения стоимостью более 2 000 фунтов стерлингов, а также столовое серебро на сумму свыше 30 000 фунтов стерлингов.
Вместе с тем известно об исчезновении 1800 компьютеров, ноутбуков и флешек, которые использовали руководители британских оборонных ведомств.
- 22 марта 2024 года Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 60 млн фунтов стерлингов.
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