The Telegraph: Армия Британии потеряла десятки единиц оружия и более 1000 компьютеров

Некоторое вооружение было украдено с военных баз и складов

Армия Великобритании (Фото: Defence Express)

Армия Великобритании с 2018 года потеряла несколько десятков единиц оружия. В их числе гранатометы, пулеметы и ракетные установки, а также более 1000 компьютеров, которые использовали руководители оборонных ведомств. Об этом сообщает The Telegraph.

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Согласно официальным данным британских Вооруженных сил, были потеряны два пулемета общего назначения (GPMG), один из которых потерял Королевский флот в море. GPMG является важным оружием для британской пехоты, объясняет The Telegraph.

Также страна потеряла деактивированную российскую ракетную установку, до восьми винтовок SA-80, несколько пистолетов Glock, а также стрелковое оружие времен Первой и Второй мировых войн.

В общей сложности, отмечают журналисты, известно о по меньшей мере 30 случаях исчезновений или похищений вооружений с военных баз с 2018 года.

К примеру, с военной базы Коттесмор были похищены приборы ночного видения стоимостью более 2 000 фунтов стерлингов, а также столовое серебро на сумму свыше 30 000 фунтов стерлингов.

Вместе с тем известно об исчезновении 1800 компьютеров, ноутбуков и флешек, которые использовали руководители британских оборонных ведомств.

22 марта 2024 года Великобритания объявила о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 60 млн фунтов стерлингов.

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