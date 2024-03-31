The Telegraph: Армія Британії загубила десятки одиниць зброї та понад 1000 комп'ютерів

Деяке озброєння було вкрадене з військових баз та складів

Армія Великої Британії (Фото: Defence Express)

Армія Великої Британії з 2018 року загубила кілька десятків одиниць зброї. Серед них гранатомети, кулемети та ракетні установки, а також понад 1000 комп'ютерів, які використовували керівники оборонних відомств. Про це повідомляє The Telegraph.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Згідно з офіційними даними британських Збройних сил, було втрачено два кулемети загального призначення (GPMG), один з яких загубив Королівський флот у морі. GPMG є важливою зброєю для британської піхоти, пояснює The Telegraph.

Також країна втратила деактивовану російську ракетну установку, до восьми гвинтівок SA-80, кілька пістолетів Glock, а також стрілецьку зброю часів Першої та Другої світових воєн.

Загалом, зазначають журналісти, відомо про щонайменше 30 випадків зникнень або викрадень озброєнь з військових баз з 2018 року.

Наприклад, з військової бази Коттесмор було викрадено прилади нічного бачення вартістю понад 2 000 фунтів стерлінгів, а також столове срібло на суму понад 30 000 фунтів стерлінгів.

Разом з тим, відомо про зникнення 1800 комп'ютерів, ноутбуків і флешок, які використовували керівники британських оборонних відомств.

22 березня 2024 року Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні вартістю 60 млн фунтів стерлінгів.

Читайте також: Штаб оборони Британії: Наші військові не змогли б воювати проти Росії понад два місяці