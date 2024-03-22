Британія оголосила новий пакет для ЗСУ: у ньому розвідувальні дрони та забезпечення систем ППО
Велика Британія оголосила про нову військову допомогу для України, спрямовану, зокрема, на посилення протиповітряної оборони. Про це повідомило Міністерство оборони держави.
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За даними оборонного відомства, в новий пакет вартістю 60 млн фунтів ($75 млн) від Міжнародного фонду для України, яким керує Велика Британія, увійдуть розвідувальні безпілотники для підтримки Збройних Сил України.
Пакет також міститиме 20 млн фунтів ($25 млн) на забезпечення систем протиповітряної оборони, щоб допомогти зберегти українське небо.
- 19 січня повідомлялося, що Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone, а Данія – 19 самохідних артилерійських установок Caesar.
- 24 лютого міністр оборони Великої Британії заявив, що впродовж наступного року держава витратить 245 млн фунтів на закупівлю та активізацію ланцюжків постачань артснарядів для ЗСУ.
- 7 березня повідомлялося, що Велика Британія надасть Україні 10 000 безпілотників різних типів.
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