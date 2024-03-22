Британия объявила новый пакет для ВСУ: там разведывательные дроны и обеспечение систем ПВО
Великобритания объявила о новой военной помощи для Украины, направленной, в частности, на усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны государства.
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По данным оборонного ведомства, в новый пакет стоимостью 60 млн фунтов ($75 млн) от Международного фонда для Украины под управлением Великобритании войдут разведывательные беспилотники для поддержки Вооруженных Сил Украины.
Пакет также будет предусматривать 20 млн фунтов ($25 млн) на обеспечение систем противовоздушной обороны, чтобы помочь сохранить украинское небо.
- 19 января сообщалось, что Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.
- 24 февраля министр обороны Великобритании заявил, что в течение следующего года государство потратит 245 млн фунтов на закупку и активизацию цепочек поставок артснарядов для ВСУ.
- 7 марта сообщалось, что Великобритания предоставит Украине 10 000 беспилотников разных типов.
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