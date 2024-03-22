Британия объявила новый пакет для ВСУ: там разведывательные дроны и обеспечение систем ПВО

Помощь для украинских воинов будет предоставлена Международным фондом для Украины, которым руководит Великобритания

Фото: Министерство обороны Великобритании

Великобритания объявила о новой военной помощи для Украины, направленной, в частности, на усиление противовоздушной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны государства.

Подписывайтесь на наш Instagram: полезные объяснения актуальных тем

По данным оборонного ведомства, в новый пакет стоимостью 60 млн фунтов ($75 млн) от Международного фонда для Украины под управлением Великобритании войдут разведывательные беспилотники для поддержки Вооруженных Сил Украины.

Пакет также будет предусматривать 20 млн фунтов ($25 млн) на обеспечение систем противовоздушной обороны, чтобы помочь сохранить украинское небо.

19 января сообщалось, что Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone, а Дания – 19 самоходных артиллерийских установок Caesar.

24 февраля министр обороны Великобритании заявил, что в течение следующего года государство потратит 245 млн фунтов на закупку и активизацию цепочек поставок артснарядов для ВСУ.

7 марта сообщалось, что Великобритания предоставит Украине 10 000 беспилотников разных типов.

Читайте также: F-16 для Украины. Британия провела базовую программу обучения еще 10 летчикам