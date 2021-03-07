Тихановский: Крым де-факто и де-юре должен быть украинским, а Светлане нужно быть жестче

Беларуский блогер и политзаключенный Сергей Тихановский рассказал, что российские телеканалы убедили его в том, что Крым должен принадлежать Украине не только формально, но и фактически. Об этом он заявил в эфире польской радиостанции в Беларуси Euroradio.fm.

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По его словам, то, что в Беларуси транслируют российские каналы – это "огромное зло".

"Раньше у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", – подчеркнул Тихановский.

Также он отметил, что его жене, лидеру оппозиции Светлане Тихановской, надо быть жестче в выражении своего мнения и тверже при общении с политиками.

В июле 2020 года лидер оппозиции и жена Сергея Светлана Тихановская на вопрос "чей Крым" ответила на него со второго раза и попросила больше ее не мучить.

В ноябре того же года Тихановская заявила, что по международному законодательству Крым принадлежит Украине.

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Дарья Мостовая

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