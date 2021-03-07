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Тихановский: Крым де-факто и де-юре должен быть украинским, а Светлане нужно быть жестче

07.03.2021, 14:50
Тихановский: Крым де-факто и де-юре должен быть украинским, а Светлане нужно быть жестче - Фото
Сергей Тихановский (фото - facebook.com_SergeyTihanovski)

Беларуский блогер и политзаключенный Сергей Тихановский рассказал, что российские телеканалы убедили его в том, что Крым должен принадлежать Украине не только формально, но и фактически. Об этом он заявил в эфире польской радиостанции в Беларуси Euroradio.fm.

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По его словам, то, что в Беларуси транслируют российские каналы – это "огромное зло".

"Раньше у меня были сомнения относительно достоверности отражения событий в Украине. Сейчас, когда я увидел, как они освещают события в Беларуси, как оболгали нас всех и поддерживают диктатора, абсолютно очевидно, что они оболгали и украинцев. Конечно, Крым должен быть не только де-юре, но и де-факто украинским", – подчеркнул Тихановский.

Также он отметил, что его жене, лидеру оппозиции Светлане Тихановской, надо быть жестче в выражении своего мнения и тверже при общении с политиками.

Читайте также: "Слава Украине!" Тихановская поговорила с нардепами о Путине, Лукашенко, Крыме и Майдане

Дарья Мостовая
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Украина Крым беларусь сергей тихановский Светлана Тихановская
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