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Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира

31.01.2021, 07:37
Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира - Фото
Светлана Тихановская (Фото: Valdemar Doveiko/EPA)

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул лидера беларуской оппозиции Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

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По словам одного из собеседников агентства, Науседа номинировал Тихановскую, чтобы продемонстрировать поддержку демократическому движению в Беларуси и требованиям провести свободные выборы.

Тихановская поблагодарила Науседу в Twitter и назвала свое выдвижение "невероятным моментом". Она отметила, что Науседа номинировал не только ее, но и весь народ Беларуси.

  • В мае 2020 года Тихановская выдвинула свою кандидатуру на пост президента Беларуси вместо своего мужа Сергея, который был арестован. 
  • В августе 2020 года после выборов президента ЦИК объявил их победителем Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу. С тех пор в Беларуси длятся протесты, жестоко подавляемые властями.
  • Сразу после выборов под давлением властей Тихановская была вынуждена выехать в Литву.
Денис Юдин
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