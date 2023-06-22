Поиски "Титана". Кислород на пропавшем в пучине батискафе уже должен был закончиться

Издание NBC News со ссылкой на Береговую охрану США сообщало, что запас кислорода на пропавшем в Атлантическом океане батискафе "Титан" должен завершиться 22 июня в 14:00 по киевскому времени.

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При этом опрошенные журналистами эксперты предполагают, что члены экипажа могли сократить потребление кислорода. Это должно позволить растянуть его запасы на более длительное время.

Однако, по их словам, "это неизбежно" (если не закончился уже, то закончится в ближайшее время. – Ред.).

В Береговой охране США тем временем сообщили, что продолжат поиски в течение 22 июня, несмотря на то что "времени осталось очень мало".

В 15:00 Береговая охрана США проинформировала, что поиски "Титана" уже продолжаются на дне океана, однако найти батискаф все еще не удалось.

21 июня CNN со ссылкой на внутреннюю записку Министерства внутренней безопасности США сообщило, что спасатели услышали стуки из батискафа. Однако поиски в районе обнаружения звуков "дали отрицательный результат".

По словам бывшего пассажира "Титана" Дэвида Пога, подводный аппарат закручен болтами снаружи, и находящиеся на борту не смогут выбраться, если их не освободит внешняя команда: "Нет никакого способа спастись, даже если вы подниметесь на поверхность самостоятельно".

Единственный вариант спасти людей из "Титана", если они еще живы, – поднять батискаф на поверхность.

СПРАВКА. Батискаф "Титан" вышел из порта Ньюфаундленда почти неделю назад. 18 июня, пройдя 400 морских миль по океану, он достиг места гибели "Титаника". В 09:00 по местному времени "Титан" начал погружение в затонувший корабль и спустя почти два часа перестал выходить на связь. Подъем аппарата на поверхность океана, запланированный на 18:10 по Киеву, не состоялся. В 18:35 спасатели США и Канады начали совместные поиски пропавшего "Титана", которые продолжаются до сих пор.



У экипажа "Титана" кислорода для дыхания было примерно на 90 часов.

НАТО нечем поднять батискаф, да и люди изнутри сами не выйдут – аппарат закручен болтами внешней командой.

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