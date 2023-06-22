Пошуки "Титана". Кисень на зниклому у безодні батискафі вже мав закінчитися
Видання NBC News з посиланням на Берегову охорону США повідомляло, що запас кисню на зниклому в Атлантичному океані батискафі "Титан" має закінчитися 22 червня о 14:00 за київським часом.
Водночас опитані журналістами експерти припускають, що члени екіпажу могли скоротити споживання кисню. Це мало б дати змогу розтягнути його запаси на більш тривалий час.
Проте, за їхніми словами, "це неминуче" (якщо кисень не закінчився вже, то закінчиться найближчим часом. – Ред.).
У Береговій охороні США тим часом повідомили, що продовжать пошуки протягом 22 червня, попри те що "часу залишилося дуже мало".
О 15:00 Берегова охорона США проінформувала, що пошуки "Титана" вже тривають на дні океану, проте знайти батискаф досі не вдалося.
21 червня CNN з посиланням на внутрішню записку Міністерства внутрішньої безпеки США повідомило, що рятувальники почули стуки з батискафа. Однак пошуки в районі виявлення звуків "дали негативний результат".
За словами колишнього пасажира "Титана" Девіда Пога, підводний апарат замкнений болтами зовні, і ті, хто перебувають на борту, не зможуть вибратися, якщо їх не звільнить зовнішня команда: "Немає ніякого способу врятуватися, навіть якщо ви підніметеся на поверхню самостійно".
Єдиний варіант врятувати людей з "Титана", якщо вони ще живі, – підняти батискаф на поверхню.
У екіпажу "Титана" кисню для дихання було приблизно на 90 годин.
- НАТО не має чим підняти батискаф, та й люди зсередини самі не вийдуть – апарат закручений болтами зовнішньою командою.
Читайте також: "Титанік" нібито затонув "не через айсберг": журналіст-дослідник висунув нову версію аварії
Коментарі