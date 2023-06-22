Пошуки "Титана". Кисень на зниклому у безодні батискафі вже мав закінчитися

Видання NBC News з посиланням на Берегову охорону США повідомляло, що запас кисню на зниклому в Атлантичному океані батискафі "Титан" має закінчитися 22 червня о 14:00 за київським часом.

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Водночас опитані журналістами експерти припускають, що члени екіпажу могли скоротити споживання кисню. Це мало б дати змогу розтягнути його запаси на більш тривалий час.

Проте, за їхніми словами, "це неминуче" (якщо кисень не закінчився вже, то закінчиться найближчим часом. – Ред.).

У Береговій охороні США тим часом повідомили, що продовжать пошуки протягом 22 червня, попри те що "часу залишилося дуже мало".

О 15:00 Берегова охорона США проінформувала, що пошуки "Титана" вже тривають на дні океану, проте знайти батискаф досі не вдалося.

21 червня CNN з посиланням на внутрішню записку Міністерства внутрішньої безпеки США повідомило, що рятувальники почули стуки з батискафа. Однак пошуки в районі виявлення звуків "дали негативний результат".

За словами колишнього пасажира "Титана" Девіда Пога, підводний апарат замкнений болтами зовні, і ті, хто перебувають на борту, не зможуть вибратися, якщо їх не звільнить зовнішня команда: "Немає ніякого способу врятуватися, навіть якщо ви підніметеся на поверхню самостійно".

Єдиний варіант врятувати людей з "Титана", якщо вони ще живі, – підняти батискаф на поверхню.

ДОВІДКА. Батискаф "Титан" вийшов із порту Ньюфаундленда майже тиждень тому. 18 червня, пройшовши 400 морських миль океаном, він досяг місця загибелі "Титаніка". О 09:00 за місцевим часом "Титан" почав занурення до затонулого корабля і через майже дві години перестав виходити на зв'язок. Підйом апарату на поверхню океану, запланований на 18:10 за київським часом, не відбувся. О 18:35 рятувальники США і Канади почали спільні пошуки зниклого "Титана", які тривають до сьогодні.



У екіпажу "Титана" кисню для дихання було приблизно на 90 годин.

НАТО не має чим підняти батискаф, та й люди зсередини самі не вийдуть – апарат закручений болтами зовнішньою командою.

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