"Тоска власти РФ по тюрьме народов": в Минкульте заявили о последствиях запрета Мемориала

Ликвидация правозащитного общества Мемориал Верховным судом РФ может иметь в будущем негативные последствия – так "Москва отказалась от желания быть свободной страной". Об этом написал в Telegram министр культуры Александр Ткаченко.

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По словам главы Минкульта, Кремль хочет уничтожить все исследования, которые были получены во время перестройки в момент крушения СССР.

"Тоска нынешней власти РФ по той "тюрьме народов" в Советском Союзе и советской системе, к сожалению, возвращается в реальность. Трагично, потому что это тоска по тому, когда погибли миллионы людей", – отметил он.

По словам Ткаченко, ликвидация Мемориала должна получить международную огласку – "для действий на опережение и, возможно, спасения многих жизней".

СПРАВКА. Мемориал – организация, основной задачей которой было исследование политических репрессий в СССР. Это содружество десятка организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

Вчера, 28 декабря, Верховный суд РФ принял решение о запрете Мемориала. США и Европейский Союз осудили ликвидацию организации.

В мае 2020 года СБУ опубликовала секретные и архивные документы Комитета госбезопасности СССР о репрессиях в 1937-38 годах против украинской интеллигенции поколения "Расстрелянного возрождения".

Центр исследований освободительного движения публикует тысячу рассекреченных документов коммунистических спецслужб из украинских, чешских и грузинских архивов о 30 художниках, писателях и театральных деятелях 20 века, которые находились в поле зрения коммунистической власти.

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Яна Катасонова

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