UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Тоска власти РФ по тюрьме народов": в Минкульте заявили о последствиях запрета Мемориала

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 11:15
Верховный суд РФ запретил "Мемориал" (фото - ЕРА)

Ликвидация правозащитного общества Мемориал Верховным судом РФ может иметь в будущем негативные последствия – так "Москва отказалась от желания быть свободной страной". Об этом написал в Telegram министр культуры Александр Ткаченко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам главы Минкульта, Кремль хочет уничтожить все исследования, которые были получены во время перестройки в момент крушения СССР.

"Тоска нынешней власти РФ по той "тюрьме народов" в Советском Союзе и советской системе, к сожалению, возвращается в реальность. Трагично, потому что это тоска по тому, когда погибли миллионы людей", – отметил он.

По словам Ткаченко, ликвидация Мемориала должна получить международную огласку – "для действий на опережение и, возможно, спасения многих жизней".

Скриншот Telegram
СПРАВКА. Мемориал – организация, основной задачей которой было исследование политических репрессий в СССР. Это содружество десятка организаций в России, Германии, Казахстане, Италии, Чехии, Бельгии, Франции и Украине, ведущих исследовательскую, правозащитную и просветительскую работу.

Вчера, 28 декабря, Верховный суд РФ принял решение о запрете Мемориала. США и Европейский Союз осудили ликвидацию организации.

  • В мае 2020 года СБУ опубликовала секретные и архивные документы Комитета госбезопасности СССР о репрессиях в 1937-38 годах против украинской интеллигенции поколения "Расстрелянного возрождения". 
  • Центр исследований освободительного движения публикует тысячу рассекреченных документов коммунистических спецслужб из украинских, чешских и грузинских архивов о 30 художниках, писателях и театральных деятелях 20 века, которые находились в поле зрения коммунистической власти. 

Читайте также: Россия превращается в "большой Крым"

Яна Катасонова
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
правозащита запрет александр ткаченко мемориал общество
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 