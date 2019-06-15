Трамп анонсировал дату начала своей президентской кампании

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп официально начнет свою предвыборную кампанию 18 июня. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Президент Трамп начнет кампанию-2020 во Флориде, - говорится в сообщении. - Во вторник будет большой день с большой толпой!"

Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года. Следующие выборы должны состояться в 2020 году.

27 апреля был представлен опрос, согласно которому бывший вице-президент США Джо Байден на шесть пунктов опережает президента США Дональда Трампа в рейтинге кандидатов. 8 мая стало известно, что по данным опроса избирателей-демократов, Байден опережает и ближайшего конкурента в борьбе за выдвижение от Демократической партии.

11 июня 75-летний бывший госсекретарь США Джон Керри снял свою кандидатуру с президентских выборов.