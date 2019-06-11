Трамп лишился одного конкурента на выборах президента США

Джон Керри (фото - LIGA.net)

75-летний бывший госсекретарь США Джон Керри снял свою кандидатуру с президентских выборов. Об этом он сообщил журналистам во время экологического саммита в Ирландии, передает Sky News.

"Я думал об участии до того, как свое желание высказал Джо Байден, поэтому я не буду врываться в политическую борьбу", - заявил он.

Керри, который в 2004-м проиграл на выборах президента Джорджу Бушу-младшему, будет поддерживать Байдена. Он назвал бывшего вице-президента США старым другом.

27 апреля был представлен опрос, согласно которому, Байден на шесть пунктов опережает президента США Дональда Трампа в рейтинге кандидатов. 8 мая стало известно, что по данным опроса избирателей-демократов, Байден опережает и ближайшего конкурента в борьбе за выдвижение от демократов.

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