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11.06.2019, 10:19

Трамп лишился одного конкурента на выборах президента США

Трамп лишился одного конкурента на выборах президента США - Фото
Джон Керри (фото - LIGA.net)

Джон Керри отказался от участия в выборах президента США, которые состоятся в 2020 году

75-летний бывший госсекретарь США Джон Керри снял свою кандидатуру с президентских выборов. Об этом он сообщил журналистам во время экологического саммита в Ирландии, передает Sky News.

"Я думал об участии до того, как свое желание высказал Джо Байден, поэтому я не буду врываться в политическую борьбу", - заявил он.

Керри, который в 2004-м проиграл на выборах президента Джорджу Бушу-младшему, будет поддерживать Байдена. Он назвал бывшего вице-президента США старым другом.

27 апреля был представлен опрос, согласно которому, Байден на шесть пунктов опережает президента США Дональда Трампа в рейтинге кандидатов. 8 мая стало известно, что по данным опроса избирателей-демократов, Байден опережает и ближайшего конкурента в борьбе за выдвижение от демократов. 

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Теги: демократическая партия, джон керри, выборы сша, джо байден
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