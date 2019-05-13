Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.05.2019, 22:49

Трамп анонсировал встречу с Путиным, в Кремле не подтверждают

Трамп анонсировал встречу с Путиным, в Кремле не подтверждают - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Саммит Большой двадцатки запланирован на 28-29 июня в Осака, Япония

Реклама
Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите G20 в Японии планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Саммит Большой двадцатки запланирован на 28-29 июня в Осака, Япония.

Реклама

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пока не предлагал Кремлю организовать анонсированную Трампом встречу, передает российский ТАСС.

Отмечается, что полноформатные переговоры Трампа и Путина состоялись в июле 2018 года в Хельсинки. Затем они несколько раз общались в 2017-2018 годах на крупных международных форумах. На саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября - начале декабря 2018 года Трамп в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным из-за нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дональд трамп, владимир путин, япония, G20, саммит
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 