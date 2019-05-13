Трамп анонсировал встречу с Путиным, в Кремле не подтверждают

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на саммите G20 в Японии планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Reuters.

Саммит Большой двадцатки запланирован на 28-29 июня в Осака, Япония.

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон пока не предлагал Кремлю организовать анонсированную Трампом встречу, передает российский ТАСС.

Отмечается, что полноформатные переговоры Трампа и Путина состоялись в июле 2018 года в Хельсинки. Затем они несколько раз общались в 2017-2018 годах на крупных международных форумах. На саммите G20 в Буэнос-Айресе в конце ноября - начале декабря 2018 года Трамп в последний момент отменил запланированную встречу с Путиным из-за нападения российских кораблей на украинские в Керченском проливе.