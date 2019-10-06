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Трамп: Байден получал $100 000 в месяц от украинской компании

Трамп: Байден получал $100 000 в месяц от украинской компании - Фото
Дональд Трамп (Фото: Ron Sachs/EPA)
06.10.2019, 21:28

Также президент США заявил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины"

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma. Об этом Трамп написал в Twitter.

По словам Трампа, Хантер Байден получал 100 000 долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".

Также президент США заявил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины".

"Джо (Байден, - ред.) сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а затем появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером", - написал Трамп.

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  • Недавно была опубликована стенограмма разговора Зеленского с Трампом.
  • В беседе украинский президент сообщил, что новый генпрокурор, который "на 100% будет его человеком", рассмотрит дело о компании Хантера Байдена - сына Джозефа Байденаполитического конкурента Трампа. О необходимости расследовать это дело Трамп сам сказал Зеленскому. Многие восприняли это как попытку Трампа расправиться со своим соперником на выборах.
  • Из-за этого в Конгрессе инициировали импичмент хозяину Белого дома.

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