Трамп: Байден получал $100 000 в месяц от украинской компании

Президент США Дональд Трамп заявил, что обязан изучить вопрос о возможной коррупции, связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена, который сотрудничал с украинской газовой компанией Burisma. Об этом Трамп написал в Twitter.
По словам Трампа, Хантер Байден получал 100 000 долларов в месяц от украинской компании, "хотя у него не было опыта в энергетике".
Также президент США заявил, что Байден якобы получил 1,5 миллиарда долларов от Китая, "несмотря на отсутствие опыта и без видимой причины".
"Джо (Байден, - ред.) сказал, что не имел никаких дел с украинской компанией, а затем появилось фото, где он играет в гольф с боссом компании и Хантером", - написал Трамп.
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