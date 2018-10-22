Трамп намерен создать ядерный арсенал для давления на РФ и Китай

Дональд Трамп (фото - пресс-служба НАТО)

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Он напомнил, что Россия не придерживается договора о РСМД, подписанного в 1987 году

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Президент США Дональд Трамп предупредил Россию и Китай о планах создать арсенал ядерного оружия для противодействия им. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, Соединенные Штаты намерены с помощью такого арсенала оказывать давление на РФ и КНР.

Соответствующее заявление Трамп сделал в понедельник, 22 октября, выступая перед журналистами. Он напомнил, что Россия не придерживается договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), подписанного в 1987 году.

21 октября стало известно, что Трамп принял решение о выходе США из договора РСМД. Он запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Американский президент подтвердил намерение, но не отвергает возможности подписания нового соглашения - между США, Россией и Китаем.

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18 октября стало известно, что Россия модернизирует бункеры для хранения ядерного вооружения в Калининградской области.