Трамп обвинил демократов в смерти детей на границе с Мексикой

Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что на границе с Мексикой погибают дети. Об этом он написал в Twitter.

"Любая смерть ребенка или других людей на границе является виной демократов и их иммиграционной политики, которая позволяет людям преодолевать долгий путь, думая, что они смогут въехать в США незаконно", - заявил Трамп.

Реклама

Он считает, что проблемы с мигрантами, а также смерти на границе прекратятся, если Конгресс выделит деньги на строительство стены.

Между демократами и республиканцами возникли разногласия из-за желания Трампа выделить $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

В середине декабря семилетняя девочка из Гватемалы, которая пересекла американскую границу вместе с отцом, умерла от обезвоживания и шока.

26 декабря во США второй раз за месяц умер ребенок из Гватемалы, задержанный на границе 8-летний мальчик.