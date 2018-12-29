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29.12.2018, 22:11

Трамп обвинил демократов в смерти детей на границе с Мексикой

Трамп обвинил демократов в смерти детей на границе с Мексикой - Фото
Дональд Трамп (фото - Getty Images)

Президент США считает, что смерти на границе прекратятся, если Конгресс выделит деньги на строительство стены

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Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что на границе с Мексикой погибают дети. Об этом он написал в Twitter.

"Любая смерть ребенка или других людей на границе является виной демократов и их иммиграционной политики, которая позволяет людям преодолевать долгий путь, думая, что они смогут въехать в США незаконно", - заявил Трамп.

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Он считает, что проблемы с мигрантами, а также смерти на границе прекратятся, если Конгресс выделит деньги на строительство стены.

Между демократами и республиканцами возникли разногласия из-за желания Трампа выделить $5 млрд на строительство стены вдоль границы с Мексикой.

В середине декабря семилетняя девочка из Гватемалы, которая пересекла американскую границу вместе с отцом, умерла от обезвоживания и шока.

26 декабря во США второй раз за месяц умер ребенок из Гватемалы, задержанный на границе 8-летний мальчик.

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Теги: Мексика, дональд трамп, мигранты, дети, гватемала
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