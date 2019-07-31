Трамп объяснил, зачем ему Twitter

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что он использует Twitter как инструмент борьбы с негативными и необъективными новостями. Об этом президент США рассказал в интервью C-SPAN.

Журналист спросил у Трампа, жалеет ли он хотя бы из-за одного из своих 43 000 опубликованных "твитов", на что президент США ответил отрицательно, задав встречный вопрос: "Как я должен противодействовать нечестным новостям, или журналисту, или интернет-СМИ, которые абсолютно нечестные?".

Трамп назвал Twitter "невероятным и быстрым инструментом коммуникации".

По словам Трампа, ему вообще не пришлось бы пользоваться Twitter, если бы СМИ объективно осветляли его деятельность на посту президента США.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что он не желает из-за своих постов в Twitter, одновременно назвав "ретвиты" проблемой: "Ты ретвитишь что-то, что хорошо звучит, но потом оказывается, что это не так".

Ранее Дональд Трамп заявил о желании заключить новую оружейную сделку с Россией.