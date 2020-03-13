Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за коронавируса

Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США в связи с быстро распространяющимся коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Это решение должно обеспечить увеличение федеральной помощи штатам в борьбе с болезнью.

«Чтобы сегодня полностью использовать федеральное правительство в этих усилиях, я официально объявляю чрезвычайное положение в стране - два очень важных слова», - сказал Трамп в своем выступлении в Белом доме.

По его словам, это позволяет федеральному правительству использовать до $50 млрд из фондов чрезвычайной помощи, сообщает ВВС.

Этот шаг ослабляет правила предоставления медицинской помощи и может ускорить тестирование, медленный темп которого подвергался широкой критике.

В США - 1701 подтвержденный случай COVID-19 и 40 смертей.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Все учебные заведения должны быть закрыты до 3 апреля включительно. МИД не рекомендует гражданам Украины выезжать за границу.

Сегодня спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что с полуночи 17 марта на две недели Украина полностью прекратит пассажирские авиационные перевозки.