Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США в связи с быстро распространяющимся коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.
Это решение должно обеспечить увеличение федеральной помощи штатам в борьбе с болезнью.
«Чтобы сегодня полностью использовать федеральное правительство в этих усилиях, я официально объявляю чрезвычайное положение в стране - два очень важных слова», - сказал Трамп в своем выступлении в Белом доме.
По его словам, это позволяет федеральному правительству использовать до $50 млрд из фондов чрезвычайной помощи, сообщает ВВС.
Этот шаг ослабляет правила предоставления медицинской помощи и может ускорить тестирование, медленный темп которого подвергался широкой критике.
В США - 1701 подтвержденный случай COVID-19 и 40 смертей.