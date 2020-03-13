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Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за коронавируса

Трамп объявил чрезвычайное положение в США из-за коронавируса - Фото
Дональд Трамп (Фото: Michael Reynolds/EPA)
13.03.2020, 22:48

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США, что должно увеличить финансирование штатов в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в США в связи с быстро распространяющимся коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Это решение должно обеспечить увеличение федеральной помощи штатам в борьбе с болезнью.

«Чтобы сегодня полностью использовать федеральное правительство в этих усилиях, я официально объявляю чрезвычайное положение в стране - два очень важных слова», - сказал Трамп в своем выступлении в Белом доме.

По его словам, это позволяет федеральному правительству использовать до $50 млрд из фондов чрезвычайной помощи, сообщает ВВС.

Этот шаг ослабляет правила предоставления медицинской помощи и может ускорить тестирование, медленный темп которого подвергался широкой критике.

В США - 1701 подтвержденный случай COVID-19 и 40 смертей.

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Ребрина Вадим
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