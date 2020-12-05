Трамп подписал Акт Родченкова против допинга на международных соревнованиях

Президент США Дональд Трамп подписал Антидопинговый акт Родченкова. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

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Закон вводит уголовную ответственность в отношении лиц, причастных к международному мошенничеству и сговору, связанному с допингом на соревнованиях, где участвуют спортсмены США или они спонсируются американским бизнесом. Таким лицам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $1 млн. Также предусмотрено возмещение ущерба жертвам подобного сговора.

Григорий Родченков, в честь которого был назван закон – информатор WADA о допинговых нарушениях со стороны России.

В декабре 2017 года МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

В июне 2019 года стало известно, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года.

16 октября 2019 года России заявили, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой этих данных экспертам WADA.

23 октября 2019 года Акт Родченкова был принят Палатой представителей Конгресса США.

Денис Юдин

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