Трамп подписал Акт Родченкова против допинга на международных соревнованиях
05.12.2020, 07:41
Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg/EPA)
Президент США Дональд Трамп подписал Антидопинговый акт Родченкова. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.
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Закон вводит уголовную ответственность в отношении лиц, причастных к международному мошенничеству и сговору, связанному с допингом на соревнованиях, где участвуют спортсмены США или они спонсируются американским бизнесом. Таким лицам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $1 млн. Также предусмотрено возмещение ущерба жертвам подобного сговора.
Григорий Родченков, в честь которого был назван закон – информатор WADA о допинговых нарушениях со стороны России.
- В декабре 2017 года МОК отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.
- В июне 2019 года стало известно, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года.
- 16 октября 2019 года России заявили, что в базу данных Московской антидопинговой лаборатории были внесены тысячи изменений перед отправкой этих данных экспертам WADA.
- 23 октября 2019 года Акт Родченкова был принят Палатой представителей Конгресса США.
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