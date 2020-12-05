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Трамп подписал Акт Родченкова против допинга на международных соревнованиях

05.12.2020, 07:41
Трамп подписал Акт Родченкова против допинга на международных соревнованиях - Фото
Дональд Трамп (Фото: Jim Bourg/EPA)

Президент США Дональд Трамп подписал Антидопинговый акт Родченкова. Сообщение об этом опубликовано на сайте Белого дома.

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Закон вводит уголовную ответственность в отношении лиц, причастных к международному мошенничеству и сговору, связанному с допингом на соревнованиях, где участвуют спортсмены США или они спонсируются американским бизнесом. Таким лицам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до $1 млн. Также предусмотрено возмещение ущерба жертвам подобного сговора.

Григорий Родченков, в честь которого был назван закон – информатор WADA о допинговых нарушениях со стороны России.

Денис Юдин
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