Трамп подписал "странный и бесполезный документ" о правах человека в Беларуси – МИД РБ

Действующий президент США Дональд Трамп подписал Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Глава беларуского министерства иностранных дел Анатолий Глаз назвал документ "странным и бесполезным", а также заявил о вмешательстве в дела страны, говорится на сайте МИД РБ.

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Указанный акт был включен в состав проекта оборонного бюджета США. В числе прочего, он усиливает возможности санкционного давления Соединенных Штатов на Минск, а также расширяет сферы оказания помощи обычным беларуским гражданам.

Власти Беларуси встретили такой шаг Вашингтона неодобрительно.

Глава беларуского МИД отметил, что подписание такого документа выглядит как недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. А "навязывание демократических шаблонов" выглядит довольно пародийно, учитывая ситуацию с демократией в самом США, подчеркнули в ведомстве.

"Наше отношение к так называемому акту было довольно четко и неоднократно обозначено<...>Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет", – заявил Глаз.

12 декабря Сенат США подавляющим числом голосов одобрил оборонный бюджет США на 2021 год.

Трамп высказал недовольство тем, что в бюджет не была включена отмена статьи 230 Акта о порядочности в сообщениях (Communications Decency Act) от 1996 года, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за пользовательский контент и позволяет им модерировать его. Трамп считает, что социальные сети якобы цензурируют консервативные высказывания, включая его собственные.

23 декабря Трамп наложил вето на оборонный бюджет, которое 29 декабря было преодолено палатой представителей.

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Дарья Мостовая

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