Трамп подписал "странный и бесполезный документ" о правах человека в Беларуси – МИД РБ
Действующий президент США Дональд Трамп подписал Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси. Глава беларуского министерства иностранных дел Анатолий Глаз назвал документ "странным и бесполезным", а также заявил о вмешательстве в дела страны, говорится на сайте МИД РБ.
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Указанный акт был включен в состав проекта оборонного бюджета США. В числе прочего, он усиливает возможности санкционного давления Соединенных Штатов на Минск, а также расширяет сферы оказания помощи обычным беларуским гражданам.
Власти Беларуси встретили такой шаг Вашингтона неодобрительно.
Глава беларуского МИД отметил, что подписание такого документа выглядит как недружественный шаг и неприкрытое вмешательство во внутренние дела суверенного государства. А "навязывание демократических шаблонов" выглядит довольно пародийно, учитывая ситуацию с демократией в самом США, подчеркнули в ведомстве.
"Наше отношение к так называемому акту было довольно четко и неоднократно обозначено<...>Большего внимания этот, мягко говоря, со всех точек зрения странный и бесполезный документ вряд ли стоит. И укреплению суверенитета Беларуси он точно не поможет", – заявил Глаз.
- 12 декабря Сенат США подавляющим числом голосов одобрил оборонный бюджет США на 2021 год.
- Трамп высказал недовольство тем, что в бюджет не была включена отмена статьи 230 Акта о порядочности в сообщениях (Communications Decency Act) от 1996 года, которая освобождает онлайн-платформы от ответственности за пользовательский контент и позволяет им модерировать его. Трамп считает, что социальные сети якобы цензурируют консервативные высказывания, включая его собственные.
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