Трамп впервые прокомментировал Беларусь: Ситуация ужасная
17.08.2020, 18:08
Дональд Трамп (фото — White House, Shealah Craighead)
Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим в Беларуси, сказал Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, где после президентских выборов 9 августа вспыхнули массовые протесты и забастовки против их официальных результатов. Об этом сообщает Reuters.
Трамп добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим в Беларуси.
- 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Александр Лукашенко.
- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки.
- Сегодня в Беларуси продолжаются забастовки на крупнейших заводах.
- Великобритания заявила, что не признает результаты выборов в Беларуси.
- Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты разочарованы ситуацией вокруг выборов в Беларуси и могут ввести санкции против чиновников режима Лукашенко, вплоть до ограничения поставок нефти.
- Большинство фракций Европейского парламента не признают Лукашенко переизбранным президентом и рассматривают его персоной нон-грата в Европе.
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