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Трамп впервые прокомментировал Беларусь: Ситуация ужасная

17.08.2020, 18:08
Трамп впервые прокомментировал Беларусь: Ситуация ужасная - Фото
Дональд Трамп (фото — White House, Shealah Craighead)

Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим в Беларуси, сказал Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, где после президентских выборов 9 августа вспыхнули массовые протесты и забастовки против их официальных результатов. Об этом сообщает Reuters.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим в Беларуси.

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Вадим Ребрина
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