Трамп впервые прокомментировал Беларусь: Ситуация ужасная

Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим в Беларуси, сказал Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Беларуси сложилась ужасная ситуация, где после президентских выборов 9 августа вспыхнули массовые протесты и забастовки против их официальных результатов. Об этом сообщает Reuters.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты внимательно следят за происходящим в Беларуси.

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Вадим Ребрина

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