Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Трамп поручил создать флот из ледоколов для защиты интересов США в Арктике

Трамп поручил создать флот из ледоколов для защиты интересов США в Арктике - Фото
Ледокол Южной Кореи (Иллюстративное фото - ЕРА - YNA)
10.06.2020, 08:00

Президент США Дональд Трамп также приказал определить не менее двух объектов США и двух международных, где смогут базироваться ледоколы

Президент США Дональд Трамп поручил до 2030 года создать ледоколы, которые будут защищать американские интересы и смогут обеспечить постоянное присутствие США в Арктике и Антарктике. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Чтобы помочь защитить наши нацинтересы в регионах Арктики и Антарктики и сохранить мощное арктическое присутствие наших сил безопасности наряду с союзниками и партнерами, США необходим готовый, способный и доступный флот ледоколов полярной безопасности, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению к 2029 финансовому году", - заявил Трамп. 

Документ, в частности, адресован главам Государственного департамента США, Министерству финансов, Министерству энергетики и Министерству внутренней безопасности.

Трамп поручил изучить преимущества и издержки, связанные с содержанием такого флота. Также предполагается анализ перспектив использования ледоколов для миссий по экономической и национальной безопасности, включая добычу ресурсов. При этом предусматривается вариант взятия в аренду ледоколов в США, либо у других стран.

  • 21 мая сообщалось, что Антарктида зеленеет по мере того, как климат становится теплее - и в талой воде начинают цвести водоросли.

Смотрите видео: В Антарктиде откололся огромный айсберг размером с Харьков

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп арктика антарктика ледоколы
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 