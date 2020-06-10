Трамп поручил создать флот из ледоколов для защиты интересов США в Арктике

Ледокол Южной Кореи (Иллюстративное фото - ЕРА - YNA)

Президент США Дональд Трамп поручил до 2030 года создать ледоколы, которые будут защищать американские интересы и смогут обеспечить постоянное присутствие США в Арктике и Антарктике. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте Белого дома.

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"Чтобы помочь защитить наши нацинтересы в регионах Арктики и Антарктики и сохранить мощное арктическое присутствие наших сил безопасности наряду с союзниками и партнерами, США необходим готовый, способный и доступный флот ледоколов полярной безопасности, которые пройдут испытания и будут полностью готовы к размещению к 2029 финансовому году", - заявил Трамп.

Документ, в частности, адресован главам Государственного департамента США, Министерству финансов, Министерству энергетики и Министерству внутренней безопасности.

Трамп поручил изучить преимущества и издержки, связанные с содержанием такого флота. Также предполагается анализ перспектив использования ледоколов для миссий по экономической и национальной безопасности, включая добычу ресурсов. При этом предусматривается вариант взятия в аренду ледоколов в США, либо у других стран.

21 мая сообщалось, что Антарктида зеленеет по мере того, как климат становится теплее - и в талой воде начинают цвести водоросли.

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