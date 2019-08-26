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Трамп поселит участников следующего саммита G7 возле аэропорта

Трамп поселит участников следующего саммита G7 возле аэропорта - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
26.08.2019, 19:24

Президент США хочет провести саммит-2020 на своем гольф-курорте в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что участников следующего саммита G7, вероятно, примет в одном из своих отелей - на гольф-курорте Trump National Doral в Майами, который расположен недалеко от аэропорта. Об этом сообщает Reuters.

Трамп сказал, что курорт во Флориде был идеальным местом, как из-за его размера, так и из-за того, что он находился всего в пяти минутах езды от аэропорта Майами.

Он сказал, что окончательное решение еще не принято, но добавил: "У нас нет ничего, что могло бы хотя бы приблизиться к району Дорал в Майами, чтобы с ним конкурировать, особенно если учесть его местоположение".

Трамп участвовал в трех саммитах G7 - в Италии, Канаде и Франции. В каждом случае встреча проводилась далеко от аэропорта, который может принять его самолет Airforce One. Поэтому Трампу приходилось делать пересадку - либо на вертолет, либо на самолет меньшего размера.

"А сюда вы сможете попасть через нескольких минут после приземления", - объясняет Трамп преимущества своего гольф-курорта.

Страны Большой семерки по очереди принимают участников саммита, часто выбирая места, которые подчеркивают красоту природы.

  • 25 августа Трамп заявил журналистам, что в следующем году, когда саммит будет проходить в США, "безусловно возможно", что он пригласит президента России Владимира Путина в качестве гостя саммита Большой семерки.

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