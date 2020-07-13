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Трамп предлагал "продать" Пуэрто-Рико после урагана – экс-глава МВБ США

13.07.2020, 09:09
Трамп предлагал
Дональд Трамп (Фото: flickr The White House)

По словам экс-главы министерства внутренней безопасности США, слоган Дональда Трампа "Америка прежде всего" повернул в сторону "только Америка"

После того как разрушительный ураган "Мария" прошелся по Пуэрто-Рико, на встрече с советниками американский президент Дональд Трамп поднял вопрос о возможности "избавиться" от острова или продать его, чтобы не тратить миллиарды на восстановление. Об этом пишет New York Times со ссылкой на слова Элейн Дюк, бывшую и.о. министра внутренней безопасности США.

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"Первоначальные идеи президента были скорее в духе бизнесмена (чем главы государства, - ред.). "Можем ли мы передать производство электроэнергии на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров или избавиться от этого актива?" - рассказала она.

C конца июля до первых дней декабря 2017 года Дьюк была и. о. министра внутренней безопасности США и служила в администрации Трампа в ключевой период, когда волна ураганов обрушилась на Техас, Флориду и Пуэрто-Рико.

Экс-чиновница уточнила, что идея продажи Пуэрто-Рико кому бы то ни было "никогда не рассматривалась и не обсуждалась всерьез" после того, как Трамп ее поднял.

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Евгений Пилипенко
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