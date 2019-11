Трамп принял в Белом доме пса-ликвидатора аль-Багдади: видео

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме пса по кличке Конан, который принимал участие в операции по ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади и был ранен. Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Зак Браун.

"Конан – должно быть, самая известная собака в мире" – сказал Трамп представляя пса.

Он также рассказал, что много узнал об этой породе собак.

"Он обучен так, что если вы откроете рот, то будете тут же атакованы. Вам лучше быть очень, очень осторожными", — сказал Трамп, обращаясь к журналистам.

По его мнению, Конан знал, в какой важной операции участвует.

"This is Conan, right now probably the world's most famous dog"



Trump introduces the dog who helped take down Baghdadi at the White House. pic.twitter.com/QhliOIqEYG