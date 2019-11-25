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Трамп принял в Белом доме пса-ликвидатора аль-Багдади: видео

Трамп принял в Белом доме пса-ликвидатора аль-Багдади: видео - Фото
Фото: twitter.com/zachjourno
25.11.2019, 21:18

"Он обучен так, что если вы откроете рот, то будете тут же атакованы", - сказал президент США журналистам

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме пса по кличке Конан, который принимал участие в операции по ликвидации лидера Исламского государства Абу Бакра аль-Багдади и был ранен. Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист Зак Браун.

"Конан – должно быть, самая известная собака в мире" – сказал Трамп представляя пса.

Он также рассказал, что много узнал об этой породе собак.

"Он обучен так, что если вы откроете рот, то будете тут же атакованы. Вам лучше быть очень, очень осторожными", — сказал Трамп, обращаясь к журналистам.

По его мнению, Конан знал, в какой важной операции участвует.

Ранее Трамп опубликовал в своем Twitter фото собаки.

В конце октября Абу Бакр аль-Багдади погиб в ходе рейда спецназа США в северо-западной Сирии.

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собака дональд трамп аль-багдади конан
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