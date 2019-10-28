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Трамп рассекретил пса, раненого при ликвидации главаря ИГ: фото

Трамп рассекретил пса, раненого при ликвидации главаря ИГ: фото - Фото
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch/EPA)
28.10.2019, 23:53

В Пентагоне сообщили, что служебный пес из команды захвата получил легкое ранение и уже выздоравливает

Президент США Дональд Трамп опубликовал у себя в Twitter фотографию служебной собаки, которая участвовала в рейде против главаря террористической организации Исламское государство Абу Бакра аль-Багдади и была ранена.

"Мы сняли секретность с изображения замечательного пса (его имя остается засекреченным), который проделал такую огромную работу в операции захвата и ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади!", - написал президент США.

Ранее в Пентагоне сообщали, что служебный пес из команды захвата получил легкое ранение и уже выздоравливает.

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Сирия дональд трамп иг Абу Бакр аль-Багдади
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