Трамп продлил в США сразу два режима ЧП: из-за выборов и угрозы терактов

Президент США отмечает, что угроза терактов актуальна по нынешний день, а угроза иностранного вмешательства в выборы - усилилась с развитием Интернета

В США на год продлили два режима чрезвычайного положения: один – из-за угрозы терроризма, другой – из-за угрозы иностранного вмешательства в американские выборы. Об этом говорится в заявлениях президента США Дональда Трампа, опубликованных пресс-службой Белого дома.

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ЧП из-за угрозы терактов было введено еще 14 сентября 2001 года - после того, как террористическая организация Аль-Каида 11 сентября 2001-го атаковала башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона. Трамп отмечает, что террористическая угроза сохраняется и по нынешний день.

ЧП из-за угрозы иностранного вмешательства в выборы было введено в 2018-м. Оно обязывает разведку регулярно оценивать угрозу, а Госдеп и Минфин – рекомендовать применение санкций против причастных к вмешательствам.

Трамп утверждает, что нет никаких свидетельств, что какая-либо иностранная держава изменила результаты или подсчет голосов на каких-либо выборах в США. Однако он также пишет, что "исторически иностранные государства стремились использовать свободную и открытую политическую систему Америки". По его словам, распространение цифровых устройств и интернет-коммуникаций создало значительные уязвимости и увеличило масштаб угрозы.

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Марк Сировой

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