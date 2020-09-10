Депутат Деркач пообещал ответить на санкции США новыми "разоблачениями демокорапшн"

Андрей Деркач назвал себя расследователем и заявил, что будет защищаться в суде

Народный депутат Андрей Деркач, против которого США ввели санкции как против участника российской кампании по вмешательству в американские выборы, назвал санкции "местью представителей Демокорапшн" и пообещал новую порцию "шокирующих фактов разоблачения демокоррупции". Об этом Деркач написал в Facebook.

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Сегодня Министерство финансов США ввело санкции против Деркача за попытку "российского вмешательства" в американские выборы 2020 года. В США считают украинского депутата "активным российским агентом", который участвовал в "попытке подорвать предстоящие президентские выборы в США в 2020 году".

Деркач считает, что это месть.

"Месть представителей Демокорапшн в лице Байдена, Кента и Квин. Месть – неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, которые раскрывают все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей", - написал Деркач.

Он пообещал в начале следующей недели пресс-конференцию "с новыми, шокирующими фактами разоблачения демокоррупции". Деркач убежден, что произошла утечка информации о готовящейся пресс-конференции, и именно поэтому сегодня США ввели против него санкции.

"Подобная информация от Минфина США, открывает мне возможность защищать свои интересы в юридическом поле – в суде", - также написал Деркач.

Депутат опубликовал то, что он, очевидно, считает схемой "демокорапшн".

8 августа в разведке США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в предстоящие выборы американского президента.

Деркач наиболее известен тем, что обнародовал запись разговора, как он утверждает, пятого президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также разговор якобы президента РФ Владимира Путина и якобы Порошенко. В Евросолидарности назвали записи сфальсифицированными, а Служба внешней разведки заявила об "информационной спецоперации" Кремля.

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Вадим Ребрина

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