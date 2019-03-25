Трамп прокомментировал отчет о расследовании Мюллера

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп у себя в Twitter прокомментировал расследование о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

"Ни сговора, ни препятствования правосудию. Полное и абсолютное оправдание", - написал Трамп.

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Вчера, 24 марта, стали известны итоги расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Трамп или кто-лмбо другой из его штаба не вступал в сговор с Россией во время избирательной кампани.

Что касается помех провосудию, которые мог чинить Трамп, в докладе не делается вывода, что президент совершил преступление, однако доклад не оправдывает его.

Министр юстиции США Билл Барр в письме Конгрессу уже сделал вывод об отсутствии состава преступления.

При этом Россия все же пыталась влиять на итоги выборов - через Агентство интернет-исследований Евгения Пригожина ("повара Путина") и хакерские атаки. Трамп и сотрудники его штаба не имели отношения ни к тому, ни к другому, установил Мюллер.