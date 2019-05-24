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24.05.2019, 10:30

Трамп рассекретил деятельность спецслужб в "российском деле"

Трамп рассекретил деятельность спецслужб в "российском деле" - Фото
Доналдьд Трамп (фото - EPA)

Генпрокурору США поручено рассекретить информацию, касающуюся расследования связей предвыборного штаба Трампа с Кремлем

Президент США Дональд Трамп разрешил генеральному прокурору Биллу Барру рассекретить информацию, касающуюся расследования связей предвыборного штаба тогда еще кандидата в президенты с Кремлем. Об этом Трамп сообщил в Twitter.

Такое решение "поможет создать условия, при которых все американцы смогут узнать правду о тех событиях", что будет способствовать восстановлению доверия к государственным институтам, убежден президент.

Согласно заявлениям в Twitter, Трамп поручил разведке в полной мере сотрудничать с расследованием деятельности по надзору в ходе президентских выборов 2016 года. Генеральному прокурору также были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, касающейся этого расследования.

14 мая на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым госсекретарь США Майк Помпео сказал, что Трамп привержен делу улучшения отношений с Россией. При этом Помпео отметил, что две страны могут не договориться обо всем, но есть возможности для сотрудничества, особенно в борьбе с терроризмом и нераспространением ядерного оружия.

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Теги: дональд трамп, выборы, Билл Барр
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