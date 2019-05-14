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14.05.2019, 18:05

Помпео – Лаврову: Трамп хочет улучшить отношения с Россией

Помпео – Лаврову: Трамп хочет улучшить отношения с Россией - Фото
Майкл Помпео (фото - ЕРА)

Госсекретарь США сказал, что две страны могут не договориться обо всем, но есть возможности для сотрудничества

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Президент США Дональд Трамп привержен делу улучшения отношений с Россией. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи, сообщает Reuters.

Помпео сказал Лаврову, что две страны могут не договориться обо всем, но есть возможности для сотрудничества, особенно в борьбе с терроризмом и нераспространением ядерного оружия.

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Сегодня Трамп заявил, что на саммите G20 в Японии планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином. В Кремле эту информацию не подтверждают.

Ранее личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани собирался встретиться в Киеве с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, но отменил свой визит из-за "врагов Трампа" в его окружении. Таковым Джулиани считает Сергея Лещенко.

Недавно США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности посла США в Украине. 

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Йованович доносила до администрации Дональда Трампа необъективную информацию об Украине и была слишком субъективна в своем отношении к представителям украинских силовых органов.

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Теги: Майк Помпео, дональд трамп, владимир путин, Сергей Лавров
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